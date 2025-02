15-letnik sošolca zabodel naravnost v srce

15-letni Harvey Willgoose, strasten ljubitelj nogometa, je bil v ponedeljek zjutraj dvakrat zaboden v prsi pred sošolci na katoliški srednji šoli v angleškem mestu Sheffield. Kljub hitri zdravniški pomoči je fant umrl kmalu po prihodu v bolnišnico. Njegova mati Caroline je zdaj razkrila njegove zadnje besede, preden se je tistega jutra odpravil v šolo: »Rad te imam.«

Caroline, neizmerno potrta zaradi izgube sina, je za BBC dejala: »Nosim njegovo umazano majico, da ga lahko še vedno vonjam. Ne želim spati, ker nočem zbuditi se in vsega podoživljati znova.«

Harvey je bil po njenih besedah vedno duša zabave, poln življenja in veselja: »Nogomet je bil njegovo življenje. Nekoč je sanjal, da bi postal igralec, in mislim, da bi bil v tem odličen.«

Tudi njegov oče Mark se je ganljivo poslovil od sina, ki ga je opisal kot »najboljšega prijatelja« in »ljubkega lopova«. Ob tem je poudaril, da je iz te tragedije treba potegniti nauk: »Nihče ne bi smel prestati tega, kar doživljamo kot družina.«

Žalujoča skupnost in tragične okoliščine

Dan po umoru sta Caroline in Harveyjeva sestra Sophie obiskali šolo, kjer sta položili cvetje in prebrali čustvena posvetila v njegov spomin. Sošolci in učitelji so fanta opisali kot »izjemno prijazno dušico«, pred šolo pa so se nabrali cvetovi, baloni, angleška zastava in pisma v njegov spomin.

Šola je bila v ponedeljek začasno zaprta, medtem ko so učitelji poskušali nuditi prvo pomoč hudo ranjenemu Harveyju.

V povezavi z umorom je bil v sredo pred sodiščem zaslišan 15-letni osumljenec, ki zaradi svoje starosti ne sme biti imenovan. Obtožen je umora, posedovanja hladnega orožja in kršenja javnega reda in miru. Med sodno obravnavo je nosil sivo trenirko in večino časa držal glavo sklonjeno.

Sodišče je izvedelo, da je nož zgrešil Harveyjevo rebro, in mu poškodoval srce. Sodnik je osumljenca poslal v mladinski pripor, kjer bo ostal do nadaljnje obravnave.

Ganljivo sporočilo družine

Harveyjeva družina in prijatelji se bodo lahko od njega poslovili v soboto. Njegova družina je v ganljivem sporočilu izrazila globoko žalost: »Popolnoma smo strti ob izgubi svojega prečudovitega Harveyja. Naša življenja so uničena in nikoli več ne bodo enaka. Izgubili smo ljubljenega sina, brata, vnuka, bratranca, nečaka in kar je najpomembneje, najboljšega prijatelja vsem, ki so ga poznali. Harvey bo za vedno ostal v spominu kot skrben, ljubeč in zabaven mladenič.«