Velika policijska akcija v Sarajevu, tarče povezane z umorom v Sloveniji

Tiskovna predstavnica Ministrstva za notranje zadeve Kantona Sarajevo Mersiha Novalić je za bosanski N1 dejala, da se od jutra na več lokacijah v Sarajevu izvajajo preiskave. »Po neuradnih informacijah gre za mednarodno akcijo, ki se izvaja na zahtevo slovenskih kolegov, pri kateri poleg MUP KS sodelujejo tudi Europol in Kantonalno tožilstvo Sarajevo,« pišejo.

Akcija je povezana z umorom Satka Kekića oziroma Satka Zovka, ki se je zgodil novembra lani v Ljubljani.

Aretirali naj bi dve osebi, ki sta blizu Dini Muzaferoviću, znanemu pod vzdevkom Cezar. Tretji osumljenec naj bi bil na begu. Vsi osumljenci so državljani Bosne in Hercegovine.

Cezarja in še dva moška so za umor iz maščevanja in na zahrbten način na Brdu prijeli že v začetku decembra.

Spomnimo, slovenska policija je decembra prejela informacijo, da kriminalna skupina Dine Muzaferovića načrtuje likvidacijo Satka Kekića. Kljub temu je bil Kekić ubit v Ljubljani, piše portal.

Poleg tega so bosansko-hercegovske policijske agencije pridobile informacije, da je bila v pripravi tudi likvidacija novinarja Avde Avdića, ker je poročal o tej kriminalni skupini.