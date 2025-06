Velika operacija proti otroški pornografiji: pridržali 20 ljudi iz 12 držav

Policisti so v okviru mednarodne operacije proti otroški pornografiji pridržali 20 osumljencev iz 12 držav v Evropi ter Severni in Latinski Ameriki. Operacijo je vodila Španija, med preiskavo, ki se nadaljuje, pa so doslej identificirali dodatnih 68 osumljencev, je sporočil Interpol.

Operacijo je koordinirala Španija ob podpori Europola in Interpola. Sprožila jo je konec minulega leta, potem ko so policisti med spletnimi patruljami odkrili skupine za izmenjavo sporočil, namenjene širjenju posnetkov spolne zlorabe otrok.

Policistom je po navedbah Interpola med preiskavo uspelo v celoti identificirati domnevne storilce, o čemer so obvestili pristojne organe v posameznih državah.

Zdravstveni delavec plačeval za eksplicitne posnetke

Nadaljnji usklajevalni sestanki so potekali z oblastmi v Argentini, Boliviji, Braziliji, Kostariki, Salvadorju, Hondurasu in Paragvaju. Aretacije so izvedli med marcem in majem.

Španske oblasti so pridržale sedem osumljencev, med njimi zdravstvenega delavca in učitelja.

Zdravstveni delavec naj bi mladoletnim osebam iz vzhodne Evrope plačeval za eksplicitne posnetke, učitelj pa je osumljen posedovanja in širjenja gradiva spolne zlorabe otrok prek različnih spletnih platform.

V Latinski Ameriki so oblasti s pomočjo Interpola aretirale deset osumljencev v sedmih državah regije, vključno s tremi v Salvadorju in učiteljem v Panami. Preostale aretacije so potekale drugod po Evropi in v ZDA.