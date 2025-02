Velika iskalna akcija za Emirjem, ki je pokončal ženo in otroka: znano, kje so ga nazadnje videli

Policija tudi danes nadaljuje iskanje Emirja Selimovića, ki je osumljen umora svoje žene Inele Selimović in 13-letnega sina. Kot poroča portal Dnevni avaz, se preiskava odvija s polno intenzivnostjo.

Po informacijah Policijske postaje Prnjavor je bil Selimović nazadnje opažen v naselju Drenova, ki je del občine Prnjavor. »Iskanje bo potekalo tudi čez dan. Policijske enote so na terenu in izvajajo intenzivne preiskave,« so za Avaz potrdili v policiji.

Selimović je storil dvojni umor v Kalesiji, nato pa pobegnil s kraja zločina z vozilom znamke Škoda. Njegov avtomobil, model Škoda Fabia, so včeraj našli v Gornji Mravici pri Prnjavorju, kjer so forenzične ekipe opravile preiskavo vozila in okolice.

Obstaja sum, da bi se osumljenec lahko skrival v bližini, vendar za zdaj ni potrjenih informacij o tem, ali je oborožen.