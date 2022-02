Velika iskalna akcija v BiH, izginila je slovenska državljanka (FOTO)

V nedeljo okoli 14. ure so pripadniki mostarske gorske reševalne službe prejeli klic, da je na planini Velež izginila slovenska državljanka. Na terenu je bilo po poročanju Dnevnega avaza 12 pripadnikov gorske reševalne službe, v akciji pa so sodelovali tudi pripadniki civilne zaščite in policije.

Pogrešanko so našli ob 18. uri, rahlo podhlajeno in dezorientirano, na severnih pobočjih vrha Brasina. Gorski reševalci so jo na nosilih prenesli v dolino, kjer so jo okoli 20.30 predali reševalcem nujne medicinske pomoči.