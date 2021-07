Velik preobrat na Krku: turistka ni bila umorjena, ampak pijana?

Slišali kričanje

Na dan prihajajo nekatere podrobnosti smrti ženske,. Truplo 47-letne ruske državljanke iz Nemčije so našli v torek. Najprej se je pojavila informacija, da jo je ubil njen 46-letni partner, a je obdukcija pokazala nekaj drugega.Rusinja, ki so jo mrtvo našli v apartmaju v lasti njene sestre, je bila po prvih informacijah zadavljena, njen partner pa naj bi v povsem razmetanem apartmaju ob truplu vztrajal tri dni. Vendar pa je obdukcija po poročanju portala Index.hr pokazala, da je bil vzrok njene smrti zastrupitev z alkoholom oziroma etanolom. V krvi je imela namreč 3,6 grama alkohola na kilogram.Policija sedaj preiskuje primer v smeri nenudenja pomoči. Tudi partner nesrečne Rusinje, za katerega so sosedi sumili, da jo je ubil, je bil povsem pijan; ko ga je policija privedla na postajo, je imel Nemec v krvi 2,8 promila alkohola. Da je nekaj narobe, so posumili sosedje, ki ženske niso videli nekaj dni, v noči s sobote na nedeljo pa je bilo iz apartmaja slišati kričanje. Naslednji dan so partnerja pokojne videli na dvorišču, ko je hodil okoli njunega vozila ter s sebe slačil oblačila.V torek malo pred 20. uro je lastnik vile poklical policijo, potem ko je govoril z lastnico apartmaja, sestro pokojne. Medtem je na balkonu stanovanja opazil moškega, ki se je sumljivo obnašal ter kadil cigareto za cigareto. Svoj mobilni telefon je dal moškemu, da se je pogovarjal s sestro pokojne, ko mu je telefon vrnil, pa je ženska rekla, naj pokliče policijo. Ko so prišli možje postave, so v razmetanem stanovanju našli žensko, ki je ležala na hrbtu in ni kazala znakov življenja.