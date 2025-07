Hud požar na Braču: hotel in kamp evakuirali, vse gasilske sile na terenu, pomagajo tudi letala

Velik požar, ki je izbruhnil okoli tretje ure zjutraj nad Bolom na Braču, je bil omejen okoli šeste ure, navajajo hrvaški mediji. Evakuirali so hotel in kamp, na terenu pa so vse sile operativnega območja Brač, ki jim od zgodnjega jutra pomagajo tudi zračne sile. »Danes zjutraj je boljše kot sinoči,« je povedal Nikola Martinović, poveljnik operativnega območja Brač, in navedel, da so gasilci okoli tretje ure zjutraj prejeli prijavo o požaru v gostem borovem gozdu.

Z burjo se je ogenj hitro razširil in neposredno ogrozil več objektov, tako zasebnih kot gostinskih. »Evakuirali smo en hotel in en kamp, na srečo je vse potekalo dobro brez hujših poškodb,« je Martinić povedal za hrvaški radio.

»Vsi objekti so bili uspešno obranjeni, trenutno ni več ogroženih ljudi, požar je lokaliziran od šeste ure, čeprav močna burja gasilcem še naprej povzroča težave,« je še dejal Martinić in napovedal, da bodo gasilci na terenu delali ves dan, verjetno tudi ponoči.