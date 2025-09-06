Več kot leto je mladi par prejemal grozljiva sporočila, nato šok – FBI razkril, kdo stoji za njimi (VIDEO in FOTO)

Novi Netflixov dokumentarec Unknown Number: The High School Catfish, ki je bil pred nekaj dnevi objavljen na platformi, je šokiral gledalce po vsem svetu. Zgodba sledi Lauryn Licari, mlademu dekletu iz Beal Cityja v ameriški zvezni državi Michigan, ki je leta 2020 začela prejemati bizarna sporočila, enaka pa je prejemal tudi njen takratni fant Owen McKenny.

Lauryn in Owen sta se spoznala v sedmem razredu, ko je bila stara 12 let. Povezala sta se zaradi skupnih interesov, še posebej športa, in začela romantično zvezo, ki so jo podpirali tudi njuni starši. Laurynina mama Kendra se je močno zbližala z Owenovo mamo Jill, zato sta družini pogosto preživljali čas skupaj.

Vendar pa se je vse spremenilo, ko je mladi par začel prejemati sporočila, v katerih je pošiljatelj trdil, da bo Owen prekinil z Lauryn in da je v intimnem razmerju z neznano osebo, ki se je skrivala za anonimno številko.

Vse se je začelo oktobra 2020, ko je bil Owen povabljen na tradicionalno noč čarovnic, ki jo je organizirala njegova prijateljica Khloe Wilson. Lauryn ni bila povabljena, ker z njo ni bila v dobrih odnosih, a jo je Owen želel pripeljati kot gostjo. Lauryn pa je povabilo zavrnila. »Ni marala deklet iz našega razreda, želela je, da bi bila samo midva in nihče drug,« je povedal McKenny.

Nato je Lauryn prejela prvo sporočilo: »Živjo Lauryn, Owen prekinja s tabo. Ne ljubi te več, že dolgo ne. Jasno je, da hoče mene. Smeje se, se mi nasmiha in boža moje lase.« Sporočilo je vsebovalo tudi eksplicitne trditve, ki so Lauryn šokirale.

»Bila sem zelo zmedena, kdo bi lahko pošiljal ta sporočila,« je povedala. Po zabavi nekaj časa ni prejela novih sporočil – dokler skoraj leto dni kasneje ni znova dobila sporočila z naključne številke: »Kako je s srečnim parom? Se pripravljata na konec zlate zveze? Slišimo, da sta večen par. Owen ljubi mene in jaz bom vedno dekle, ki ga ljubi. On bo z mano, ti pa boš sama, grda in osamljena.«

Lauryn je bilo jasno, da želi oseba za številko razdreti njuno zvezo. Večkrat je poskusila poklicati, a se nikoli ni oglasila, niti ni mogla blokirati številke, saj je oseba uporabljala generator naključnih številk. »Prejemala sem vsaj šest sporočil na dan,« je povedala Lauryn.

Sporočila so začela vplivati tudi na njuno zvezo

»Ku**a, ne nosi pajkic, nihče noče gledati tvoje anoreksične, ploske riti,« je pisalo v enem od najbolj grozljivih sporočil, ki so močno prizadela njeno samozavest. »Začela sem razmišljati, kaj bom oblekla v šolo. Nedvomno je vplivalo na to, kako sem razmišljala o sebi,« je priznala.

Lauryn in Owen sta bila takrat stara 13 let, sporočila pa so pogosto vključevala spolne vsebine. Ko sta staršema pokazala, kaj prejemata, so se v iskanje pošiljatelja vključili vsi – leto dni pozneje tudi šola in policija. A kljub 13 mesecem preiskave je ostal storilec neznan.

Sporočila so začela vplivati tudi na njuno zvezo in po dveh letih jo je Owen prekinil. Upal je, da bo s tem prenehalo tudi nadlegovanje, a se je samo še stopnjevalo. Lauryn je začela prejemati sporočila, kot so: »On misli, da si grda«, »Meni, da si smet«, »Zmagali smo«, »Ničvredna si«. Nekdo ji je celo zapisal, naj si vzame življenje: »Končaj sama ali bomo to storili mi.«

Šerif Mike Main se je vključil v preiskavo 15 mesecev po prvem sporočilu, a stanje se ni izboljšalo niti spomladi 2022, ko je Owen ponoči prejemal na desetine sporočil. V istem času se je Laurynina družina soočala s finančnimi težavami. Aprila je šerif zaprosil FBI za pomoč – in s tem prišli do šokantnega razkritja.

Odkritje FBI-ja šokiralo

FBI-jev preiskovalec Peter Bradley je IP-naslove povezal z napravami v lasti Kendre, Laurynine matere. Policija je pridobila nalog za preiskavo, Kendra pa je priznala, da je prav ona pošiljala sporočila svoji hčerki in njenemu fantu.

Priznanje je šokiralo Lauryn, njenega očeta Shawna in tudi Ownove starše. »Ostal sem brez besed. Kako lahko mama to naredi? Noro je, da nekdo tako blizu naredi kaj takega – meni, pa tudi svoji hčerki,« je dejal Owen. Njegova mama je dodala: »Mislim, da je postala obsedena z Ownom. Hotela je nekakšno razmerje z njim, kar je bilo v njenih letih popolnoma nesprejemljivo.«

Kendra je dve leti pošiljala bizarna sporočila svoji hčerki in pri tem sodelovala tudi v dokumentarcu. V njem je spregovorila o svojih motivih, priznala, da ni začela s prvimi sporočili, a je kasneje nadaljevala. »Na začetku sem hotela odgovore, potem pa nisem več znala nehati. Bila sem v groznem psihičnem stanju, kot da nisem bila jaz.«

Kendra je izgubila obe službi, družini pa je lagala, da še vedno dela. Priznala je, da je za pošiljanje sporočil dnevno porabila tudi do osem ur. »To me je odmaknilo od resničnosti, čeprav je to bil resnični svet. Nisem bila več jaz,« je povedala.

Obtožili so jo dveh kaznivih dejanj napada na mladoletnika. Obsodili so jo na 19 mesecev do pet let zapora. Izpuščena je bila lani, danes pa ne sme imeti stikov z Lauryn. Tako Kendra kot Lauryn si kljub vsemu želita, da bi v prihodnosti znova vzpostavili odnos. »Ne počutim se jaz, ker nimam odnosa z mamo. Res jo potrebujem v življenju,« je dejala Lauryn, poroča Jutranji list.