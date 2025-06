Več kot 200 zapornikov pobegnilo po potresu – premagali paznike, razbili vrata ... (FOTO, VIDEO)

Več kot 200 zapornikov je pobegnilo iz zapora v Pakistanu, potem ko so jih evakuirali iz celic zaradi niza manjših potresov v Karačiju, največjem mestu v državi, so v torek sporočili uradniki.

Zaporniki, večinoma mali kriminalci, so premagali paznike, razbili ena izmed vrat in pobegnili iz zapora Malir v zgodnjih jutranjih urah v torek, je povedal policijski uradnik Kashif Zaman.

Približno 80 ubežnikov so znova aretirali v bližini zapora, potem ko so oblasti na pomoč poklicale policijo in druge varnostne sile, je povedal notranji minister pokrajine Sindh, Zia Lanjar.

Lov na zapornike

Na desetine policijskih enot je bilo udeleženih v racijah, da bi ujeli preostale pobegle zapornike, je dejal načelnik policije v Sindhu, Ghulam Nabi Memon, po obisku zapora.

Moški opazuje škodo v dvorani za obiske zapornikov. FOTO: Akhtar Soomro Reuters

Generalni inšpektor Sindha Ghulam Nabi Memon je v torek obiskal zapor Malir po pobegu iz zapora, za katerega uradniki pravijo, da ga je sprožilo več nizkointenzivnih tresljajev, ki so oslabili zunanjo steno zapora. Generalni inšpektor Memon je povedal, da je bila večina beguncev vpletenih v primere z mamili in odvisnikov od drog, ter zagotovil javnosti, da ni pobegnil noben pomemben kriminalec.

Zaporniki stojijo za vrati, zaprti z okovi, v zaporu Malir, potem ko je na desetine njihovih 'kolegov' pobegnilo. FOTO: Akhtar Soomro Reuters

Po navedbah policije so zaporniki v ponedeljek pozno zvečer izkoristili strukturno škodo za pobeg. Območje je bilo takoj zapečateno in uvedeni so bili strogi pregledi identitete, poroča Slobodna Dalmacija.