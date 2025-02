Vasico pretresla tragedija! 14-letnik padel v potok: »Slišati je bilo kričanje, pa tudi glasno glasbo«

Iz Hrvaške poročajo o tragični nesreči. V Globočcu Ludbreškem je v ponedeljek 14-letnik iz za zdaj neznanega vzroka padel v potok Črnoglavec in umrl v bolnišnici v Varaždinu.

Nedostopen, blaten in zaraščen teren gasilcem oteževal reševanje

Pri reševanju dečka, ki po padcu zaradi nedostopnega in spolzkega terena ni mogel iz potoka, je sodelovalo 14 gasilcev, navajajo hrvaški mediji. »Slišati je bilo kričanje, pa tudi glasno glasbo,« je za 24sata povedala pretresena občanka Globočca Ludbreškega. Zaenkrat je znano, da je po padcu eden od prijateljev 14-letnika takoj poklical reševalce. Nedostopen, blaten in zaraščen teren je gasilcem oteževal reševanje. Voda je bila skoraj ledena, zunanja temperatura pa se je gibala okoli 0 stopinj Celzija.

Dečka so našli nezavestnega in ga oživljali

In čeprav se potok ne zdi nevaren, preiskovalci sumijo, da se je pri padcu morda udaril z glavo. Glede na nizke temperature je ob tem hitro prišlo do podhladitve. Zato bodo preiskovalci zaslišali mladoletnike, ki so bili na kraju nesreče. Truplo dečka so poslali na obdukcijo, da ugotovijo vzrok smrti.