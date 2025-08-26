V ZDA

Varuški iz pekla 100 let zapora

Izdajala se je za strokovnjakinjo za varstvo otrok s posebnimi potrebami. A varovance je vodila k posiljevalcu in jih tudi sama spolno zlorabljala.
Fotografija: Skupaj sta zlorabljala deklice. FOTO: Gan Chaonan/Gettyimages
Odpri galerijo
Skupaj sta zlorabljala deklice. FOTO: Gan Chaonan/Gettyimages

A. B.
26.08.2025 ob 16:15
A. B.
26.08.2025 ob 16:15

Poslušajte

Čas branja: 2:08 min.

Sto let zapora je kazen, ki jo je pred dnevi prejela 31-letna Američanka Brittney Mae Lyon, ker je skupaj z enako starim partnerjem Samuelom Cabrero spolno zlorabljala otroke s posebnimi potrebami. Njune žrtve naj bi bile najmanj štiri deklice, na katere naj bi pazila kot varuška.

»Besede 'Žal mi je' so preveč enostavne, da bi zajele vso travmo, ki sem jo povzročila. Pa tudi obžalovanje, ki ga čutim,« je v joku povedala po razglasitvi sodbe. Cabrera pa so že leta 2021 zaradi različnih kaznivih dejanj obsodili na osem dosmrtnih zapornih kazni brez možnosti predčasnega izpusta in še dodatnih 300 let zapora.

Za tarče si si vzela nedolžne in ranljive otroke.

Kalifornijka se je na spletnih oglasih predstavljala kot oseba, ki je »specializirana« za otroke s posebnimi potrebami. Njeno podjetje je bilo tako nekakšna past za mladoletne deklice. Namesto da bi pazila nanje, jih je odpeljala k partnerju, ta pa jih je zlorabljal. Včasih jih je zlorabljal na njenem naslovu, večkrat se mu je pri zlorabi deklic tudi aktivno pridružila. Varuška iz pekla, kot so ji nadeli ime ameriški mediji, je otroke občasno omamljala z drogami.

Leta 2016 je sedemletna deklica svoji mami razložila, kaj vse je morala preživljati pri Brittney Mae. To so nato kmalu za tem aretirali, tako kot Cabrero. Med preiskavo so policisti v njegovem avtu našli šest trdih diskov, na njih pa na stotine posnetkov njune spolne zlorabe otrok. Otroke sta po poročanju časopisa New York Post celo vlekla po tleh. »Ti si najzlobnejša pošast, kar si jih lahko predstavljamo. Za tarče si si vzela nedolžne in ranljive otroke. In to brez vsakršne vesti in kančka obžalovanja,« je bila do obsojene neusmiljena mama triletne žrtve.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

varuška spolne zlorabe sojenje zapor

Priporočamo

Arso v naslednjih dneh napoveduje nevihte in močan veter: poglejte, kdaj bo najhuje
Grozljive razmere na urgenci: »Mama polulana do glave«, nemalokdo umre na hodniku
Eksplodirale plinske jeklenke, gasilci komaj obvladali požar
Minister Boštjančič takole poziral s političnim nasprotnikom (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Komentarji:

Priporočamo

Arso v naslednjih dneh napoveduje nevihte in močan veter: poglejte, kdaj bo najhuje
Grozljive razmere na urgenci: »Mama polulana do glave«, nemalokdo umre na hodniku
Eksplodirale plinske jeklenke, gasilci komaj obvladali požar
Minister Boštjančič takole poziral s političnim nasprotnikom (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Predstavitvene informacije

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.