Varuški iz pekla 100 let zapora

Sto let zapora je kazen, ki jo je pred dnevi prejela 31-letna Američanka Brittney Mae Lyon, ker je skupaj z enako starim partnerjem Samuelom Cabrero spolno zlorabljala otroke s posebnimi potrebami. Njune žrtve naj bi bile najmanj štiri deklice, na katere naj bi pazila kot varuška.

»Besede 'Žal mi je' so preveč enostavne, da bi zajele vso travmo, ki sem jo povzročila. Pa tudi obžalovanje, ki ga čutim,« je v joku povedala po razglasitvi sodbe. Cabrera pa so že leta 2021 zaradi različnih kaznivih dejanj obsodili na osem dosmrtnih zapornih kazni brez možnosti predčasnega izpusta in še dodatnih 300 let zapora.

Za tarče si si vzela nedolžne in ranljive otroke.

Kalifornijka se je na spletnih oglasih predstavljala kot oseba, ki je »specializirana« za otroke s posebnimi potrebami. Njeno podjetje je bilo tako nekakšna past za mladoletne deklice. Namesto da bi pazila nanje, jih je odpeljala k partnerju, ta pa jih je zlorabljal. Včasih jih je zlorabljal na njenem naslovu, večkrat se mu je pri zlorabi deklic tudi aktivno pridružila. Varuška iz pekla, kot so ji nadeli ime ameriški mediji, je otroke občasno omamljala z drogami.

Leta 2016 je sedemletna deklica svoji mami razložila, kaj vse je morala preživljati pri Brittney Mae. To so nato kmalu za tem aretirali, tako kot Cabrero. Med preiskavo so policisti v njegovem avtu našli šest trdih diskov, na njih pa na stotine posnetkov njune spolne zlorabe otrok. Otroke sta po poročanju časopisa New York Post celo vlekla po tleh. »Ti si najzlobnejša pošast, kar si jih lahko predstavljamo. Za tarče si si vzela nedolžne in ranljive otroke. In to brez vsakršne vesti in kančka obžalovanja,« je bila do obsojene neusmiljena mama triletne žrtve.