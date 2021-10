Varuška izstradala sedemletnika

17 kg je tehtal ob smrti.

Umrl je zaradi podhranjenosti. FOTO: Osebni Arhiv

Newyorška varuška Leticia Bravo je bila v petek obtožena umora, ker je, tako ji je očitalo tožilstvo, v začetku leta do smrti izstradala sedemletnega sina svojega fanta. Oče pokojnega fantka Arturo Cuacuas je bil prejšnji teden obtožen kaznivega dejanja umora iz malomarnosti. Leticia je 10. februarja prinesla Petra, ki ni kazal nobenih znakov življenja, v bolnišnico St. Luke v Newburghu v zvezni državi New York, kjer so fantka pozneje proglasili za mrtvega. Obdukcija je pokazala, da je Peter Cuacuas ob smrti tehtal le slabih 17 kilogramov, kar je za dečka te starosti občutno premalo, umrl je zaradi podhranjenosti.Septembra 2020 je postala Petrova glavna skrbnica in nanj večinoma pazila ona. Bravova naj bi Petra, ki je bil pri njej vse dneve razen sobote, ko je bila trojica pri Petrovem očetu, zaklepala v spalnico, hrane mu ni dajala. Po januarju 2021 so v šoli opazili, da se otrok ni več vključeval v šolanje na daljavo, čeprav so na to večkrat opozorili. »Težko si je predstavljati, da nekdo sprejme odgovornost za varovanje otroka, nato pa mu odreka zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb,« je zločin mačehe iz pekla komentiral tožilec David Hoovler. In še, da je za stanje, ki je vodilo v dečkovo smrt, odgovoren en sam človek, drugi pa je za to vedel in bi lahko ukrepal, a ni. Še posebno grozljivo pa se zdi, da je 39-letnica, o katere krivdi za smrt pastorka bo presojalo sodišče, delovala kot poklicna varuška in tako skrbela tudi za marsikaterega drugega otroka. Bravovi zdaj grozi do 25 let zapora, fantovemu očetu pa do štiri leta. Pred sodnika morata 26. oktobra.