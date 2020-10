Varnostnika napadli zaradi maske

Ena ga je tiščala ob tla, druga pa zabadala.

Ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa marsikje po svetu sprožajo nelagodje, jezo, razočaranje in nasilje, kot kažejo protesti po številnih državah, nekateri posamezniki pa so poleg pravice v roke vzeli tudi nož. Denimo sestri iz Chicaga, ki sta se brutalno spravili nad varnostnika.Zgodilo se je pred vhodom v prodajalno z živili, kjer je kot običajno stal varnostnik, ta pa ima poleg obveznosti varovanja nalogo tudi opozarjati na nujno uporabo obrazne zaščite in razkužila. Toda 21-letnain njena tri leta mlajša sestratudi slišati nista hoteli o kakršni koli preventivi, a varnostnik je bil enako trmast.Kleni možakar, star je 32 let, jima je nazadnje zagrozil, da jima bo ne le onemogočil vstop v trgovino, ampak tudi poklical policijo, kar je tako razkurilo Jessico, da je potegnila nož in varnostnika zabodla. Moški je v šoku in bolečini kar zmrznil, takrat pa ga je Jayla podrla na tla in ga zgrabila za roke, da ga je lahko Jessica nemoteno zabadala! Skupno je nož vanj zarila 27-krat, največkrat v hrbet, vrat in roke, nazadnje pa je odnehala, ker se je med napadom večkrat urezala in začela krvaveti.Policisti so okrutni mladenki prijeli, reševalci pa oskrbeli varnostnika, ki je zaradi hudih poškodb v kritičnem stanju. Sestri se bosta zagovarjali zaradi poskusa umora, do takrat pa bosta zaprti brez možnosti plačila varščine, je sklenil sodnik. Odvetnik Hillovi zagovarja, češ da sta nož potegnili v samoobrambi, sicer pa da obe trpita za bipolarno motnjo.