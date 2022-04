Varnostnik v trgovini mladoletnici zasačil pri kraji in ju prisilil v oralni seks

Pristojni organi vodijo preiskavo zoper 58-letnega varnostnika, ki ga je policija nedavno kazensko ovadila zaradi spolne zlorabe mladoletnic. Obe naj bi v razmaku enega meseca zasačil pri kraji v trgovini v Splitu, kjer je delal, nato pa izsiljeval: če ga ne bi oralno zadovoljili, bi poklical starše in policijo. Preiskava bo pokazala, ali gre za edina primera ali pa je na ta način zlorabil še več mladoletnic.

Prvi dogodek se je zgodil januarja letos v trgovini v središču Splita. Dekle je zasačil pri kraju in jo odpeljal v skladišče. Tam jo je popisal, povedal ji je, da bo poklical njene starše in policijo. Nato jo je odpeljal v bližnjo zgradbo, na vrh stopnišča, kjer jo je nagovarjal, naj ga oralno zadovolji. Ker tega ni želela storiti, jo je zagrabil za roko in si jo položil na mednožje, svojo roko pa ji je potisnil v njene spodnjice. Ves čas ji je govoril, da bo pobrisal posnetke kraje, da jih nihče ne bo videl, o vsem dogajanju pa ne bodo obveščeni niti njeni starši.

Čez mesec dni je ponovil zgodbo še z eno mladoletnico, ki jo je ujel pri kraji pločevinke gazirane pijače. Najprej jo je odpeljal v ločeni skladiščni prostor trgovine, kjer se je je dotikal in jo izsiljeval z oralnim seksom. Tudi njej je dejal, da ne bo obvestil njenih staršev in policijo, a le če ga oralno zadovolji. Ponovil je postopek iz prejšnjega primera: odpeljal jo je v bližnjo stavbo, jo otipaval po intimnih delih telesa in jo prisilil v oralni seks. Nato ji je dejal, da zdaj lahko brez težav krade v trgovini.

Obe žrtvi sta varnostnika prijavili. Zdaj se jima ne sme približati, če bo spoznan za krivega, pa mu grozi od enega do petih let zapora.