Vandali so se grdo znesli nad Jurčičem

V četrtek ob 9.10 so mariborske policiste obvestili, da je neznani storilec (oz. več storilcev) poškodoval spomenik Josipa Jurčiča v Grajski ulici 2 v Mariboru za objektom pokrajinskega muzeja. Zgodilo se je v obdobju od 16. ure v sredo do četrtka do 7. ure. Nepridiprav ga je v celoti pobarval z različnimi barvami ter s tem povzročil za okoli 7000 evrov škode.



»Za odstranitev barve in čiščenje spomenika ter za vzpostavitev prvotnega stanja bo poskrbela MO Maribor, ki je v navedenem primeru tudi oškodovanka. Glede navedenega obravnavamo in zbiramo obvestila za kaznivo dejanje poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, ali naravne vrednote, saj gre za poškodovanje kulturnega spomenika, za kar je zagrožena kazen do osmih let zapora,« je sporočil Miran Šadl, tiskovni predstavnik PU Maribor.

