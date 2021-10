V želodcu je pretihotapila kilogram kokaina

Zagrebška policija je kazensko ovadila 28-letno državljanko Brazilije zaradi poskusa tihotapljenja mamil. žensko so ustavili v začetku oktobra na zagrebškem letališču, ko so na rentgenskih posnetkih ugotovili, da ima nekaj sumljivega v želodcu.

Ženska je v Zagreb prispela 3. oktobra iz Sao Paula prek Lizbone. Med carinskim nadzorom so med rentgenskim pregledom v njenem prebavnem traktu našli več predmetov. Nemudoma so jo oskrbeli v zagrebškem kliničnem centru, je danes objavila zagrebška policija na svoji spletni strani.

76 kapsul

V bolnišnici so potrdili sume carinikov in policistov, da gre za tihotapljenje mamil. Ugotovili so, da je imela ženska v telesu 76 kapsul, v katerih je bilo približno 990 gramov kokaina. Kapsule je pogoltnila v Braziliji. Mamila so bila namenjena prodaji, so dodali na policiji. Objavili so tudi fotografijo, na katerih je videti rumeno-rjave kapsule, velike približno štiri centimetre.

Brazilko so kazensko ovadili zaradi nepooblaščene proizvodnje in distribucije mamil ter jo priprli. Za tovrstno kaznivo dejanje hrvaška zakonodaja predvideva kazen med šest mesecev in pet let zapora.

Gre za tretji primer tihotapljenja kokaina iz Brazilije, ki so ga zabeležili na zagrebškem letališču v preteklih nekaj mesecih. V začetku julija so prijeli 22-letno brazilsko državljanko, ki je v obleki poskusila pretihotapiti približno kilogram kokaina. Nekaj dni kasneje pa so prijeli 32-letnega Brazilca, ki je v svoji prtljagi skrival približno 2,5 kilograma kokaina.