V ZDA se je spet prelivala kri, Uvalde v solzah

Buffalo v New Yorku, Uvalde v Teksasu in Tulsa v Oklahomi. Trem mestom, ki so jih v zadnjih tednih pretresli tragični strelski obračuni in skupno vzeli 35 življenj, so se konec minulega tedna pridružila še tri. Vikend je bil v ZDA tako znova krvav, spet je smrti zakrivilo strelno orožje.

Pozivi k spremembam orožarske zakonodaje so vse številnejši, a za zdaj neučinkoviti. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Kljub žalostni statistiki in pozivom številnih Američanov, naj se vendarle zaostri orožarska politika, ki s svojimi ohlapnimi zakoni dopušča brutalne obračune, mnogi še naprej podpirajo zdajšnje razmere, čeprav so te iz tedna v teden absurdnejše. Prvi od zadnjih treh obračunov je doletel Filadelfijo v Pensilvaniji, kjer sta v soboto okoli polnoči med sporom za orožje prijela moška, in to na prometni ulici s številnimi lokali, ter ranila 12 ljudi, v obračunu so trije umrli, tudi eden od strelcev. Njun spopad je končal policist, ki je ustavil še drugega strelca, a je ta nato pobegnil.

Podobno prelivanje krvi je pretreslo Chattanoogo v Tennesseeju, kjer so prav tako trije umrli (dva zaradi strelnih ran, tretji pa med begom, ko ga je zadel avtomobil), 17 pa je ranjenih, večina zaradi strelnih ran, še tri pa so zbili avtomobili, med poškodovanimi so nekateri še v kritičnem stanju. Trije ljudje so umrli v mestu Saginaw v Michiganu, dva sta ranjena.

Po podatkih neprofitne raziskovalne organizacije Gun Violence Archive je bilo letos v Združenih državah že najmanj 240 množičnih streljanj. Po ZDA in svetu sicer še vedno glasno odmeva tragedija v Uvaldeju, kjer je najstnik s polavtomatsko puško v osnovni šoli ubil dve učiteljici in kar 19 otrok, starih od sedem do deset let, in se te dni vrstijo pogrebi mladih žrtev.