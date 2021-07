V zapor še pet pedofilov

500 terabajtov dokazov policija še pregleduje.

Sodišče v nemškem Münstru je zaradi posilstva otrok in snemanja zlorab na dolgoletne zaporne kazni obsodilo še pet vpletenih. Štirje moški so prejeli od 10 do 14 let zapora, po izteku pa bo zanje odrejeno preventivno pridržanje. Obsodili so tudi mater enega od obsojencev, in sicer so ji zaradi pomoči pri zlorabi prisodili pet let.Predsedujoči sodnikje ob izreku kazni izrazil šok nad grozljivimi dogodki, obravnavani zločini pa da »presegajo vse, čemur je bilo to sodišče kdaj priča«. Postopek da je tudi jasno pokazal, kako pedofili delujejo: varajo, lažejo in manipulirajo z nedolžnimi. Izrazil je tudi olajšanje, da ni bilo treba pričati nobeni izmed žrtev in jim je bilo vsaj malce prizaneseno s še dodatnimi mukami. Glavni obtoženec v primeru je bil 28-letni računalniški tehnik, imenovan zgolj kot, ki je lansko pomlad v vrtno lopo zaprl najmanj dva fanta, ju omamljal in v obdobju treh dni večkrat posilil, potem pa ju prek temnega spleta ponujal drugim okrutnežem. Ena od žrtev je bil sin dekleta računalniškega tehnika, danes je star enajst let. Računalničarjeva mati je bila lastnica vrtne lope in je vedela za nasilje, zato bo sedela tudi sama.Tožilci so med sojenjem predstavili okoli 500 terabajtov dokazov v obliki videoposnetkov, ki so bili po večini objavljeni tudi na forumih na temnem spletu. Trije preostali obsojenci, stari od 26 do 43 let, naj bi glavnega obtoženca spoznali prav na medmrežju, začeli naj bi si deliti pedofilsko gradivo in kovati načrte.Policija sicer še vedno preučuje kopico dokazov in išče nove osumljence; poleg zgornje peterice je sodišče za zapahe že spravilo pet drugih vpletenih, skupno pa so jih do zdaj v povezavi z grozljivim primerom zaslišali okoli 50, tako Nemcev kot tudi tujih državljanov. Nemški parlament je sicer marca potrdil ostrejše kazni za uporabo in deljenje posnetkov zlorabe otrok. Zakon poleg tega policiji in tožilstvu daje širša pooblastila pri nadzorovanju spletne komunikacije osumljencev.