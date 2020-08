V zapor, ker je oplodil 14-letnico in plačal splav

Hrvaški mediji poročajo o moškem, ki je zato, ker je večkrat spal s 14-letnico v zapor. 49-letnik je od februarja 2019 do septembra 2019 večkrat spal z najstnico, ki je tudi zanosila. V 13. mesecu je nato splavila.



Obtoženi je zvezo in spolne odnose, v katere je najstnica privolila, priznal in v svoj bran dejal, da ni vedel, da je dekle staro zgolj 14 let. Trdi, da je sama dejala, da ima 16 let. Da to ne drži, naj bi izvedel šele, ko je zanosila. Skupaj z njeno mamo je uredil splav in jima tudi pomagal s finančnimi sredstvi.



Sodišče, na katerem se je znašel, ga je obsodilo na 22-mesečno pogojno zaporno kazen, od katere je že pol leta preživel v zaporu. Hrvaški mediji še poročajo, da je sodišče pozdravilo njegovo sodelovanje, priznanje in odkritost v procesu. Moški naj bi odkrito in iskreno obžaloval.