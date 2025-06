V Zagrebu ubita Andrea in Marijan (38): par je imel skupno podjetje

Zagreb je v šoku! Številni preiskovalci so tudi danes zjutraj na prizorišču brutalnega zločina, v katerem sta bila sinoči ubita dva mlada človeka na zagrebški ulici Črna voda v Markuševcu. Andrea K. (29) iz Šestin in Marijan C. (38) iz Prečkega sta bila ubita v belem Audiju A4 karavanu v garaži stanovanjske stavbe. Garaža ima sicer prostor za več vozil.

Mladi par je bil ubitu v belem Audiju A4 karavanu v garaži stanovanjske stavbe. FOTO: Matija Habljak/Pixsell

FOTO: Matija Habljak/Pixsell

Še vedno ni znano, kdo je storilec tega zločina, a številne nadzorne kamere v ulici bi lahko pomagale preiskovalcem. Po izjavah sosedov naj bi se po streljanju s kraja zločina oddaljila motor in eno vozilo. Po njiju se, kot smo izvedeli, intenzivno išče. Kot piše Jutarnji list, preiskovalci glede na razpoložljive informacije zločina ne povezujejo s poslovanjem mladega para, ampak sumijo, da je motiv v zasebnih oziroma ljubezenskih odnosih.

»Tukaj sem od leta 1982, a česa takega se ne spomnim. Bil sem na vrtu in slišal strele, žena pa je v pižami stekla iz hiše. Nismo mogli ugotoviti, iz katere smeri prihaja zvok, nato pa je prišla policija in smo razumeli. Ne poznava teh ljudi, ne vemo, kdo so. Tukaj se ne počutimo več varno,« je za 24sata povedal Branko Milić, ki prav tako živi na ulici Črna voda, kjer je bil sinoči ubit par.

Sicer sta pred enim letom v Zagrebu ustanovila podjetje Love Revolution, za dejavnosti restavracij in drugih obratov za pripravo in strežbo hrane. Dekle je bila navedena kot ustanoviteljica, skupaj s partnerjem pa sta bila pooblaščena za zastopanje kot direktorja. Ni znanih podatkov o poslovanju podjetja, ob njem pa se omenja 'pizzabar', piše 24sata.