V Zagrebu sredi noči zapustili dojenčico: Bila je videti kot angel (FOTO)

Sinoči je v Okno življenja društva Betlehem bila puščena novorojenka, stara približno deset dni, gre za majhno deklico, je za 24sata povedala Alberta Vrdoljak iz društva Betlehem.

»Tam so redovnice, ki so v dveh minutah prišle do okna, saj tam živijo. Alarm me je zbudil sredi noči, takoj sem preko kamere pogledala, ali kdo kar tako odpira okno, in videli smo, da je bila puščena dojenčica. Takoj smo ravnali po protokolu, poklicali policijo, zdravnico. Imamo kamero, ki snema le posteljico, zato ne vidimo, kdo je pustil otroka. Na ta način smo želeli materi omogočiti, da otroka pusti v varnih razmerah in da ostane anonimna. Če nam kdo zapre to okno v tej državi, je za mene ena rešena dojenčica ves svet, naše okno je izpolnilo svoj namen. To bo pomenilo generacije ljudi za to malo deklico. Veseli smo, da ima zdaj prihodnost in da ni bila puščena v smetnjaku ali vržena v Savo,« je povedala za 24sata Alberta Vrdoljak.

Povedala je, da so deklico predali sistemu in da je zdaj v Domu za otroke brez staršev v Nazorjevi.

Dojenčico so rešili, bila je zelo mirna. FOTO: Facebook, Društvo Betlehem

»To je naš prvi otrok, ki je bil puščen v našem oknu, sploh nisem pričakovala, da bo kdo res pustil otroka. Bila sem zelo ganjena, ko sem na kameri videla, kaj se je zgodilo, in da je nekdo položil dojenčico. Hitela sem, da čim prej pridem tja. Vsi skupaj – policist, mlada zdravnica in jaz – smo jokali od ganjenosti. Tako mirna je. Gre za novorojenko, staro približno deset dni, popkovina ji je že odpadla, zato domnevamo, da je bil porod doma brez nadzorovane nosečnosti,« je povedala Alberta.

Na vprašanje, ali so deklici že dali ime, je odgovorila:

»Joj, to je zanimivo, policist, ki je prvi prišel, je predlagal Angela, ker mu je bila videti kot angel. Zdravnica je predlagala Lucija. Jaz pa sem rekla Ivana, ker je danes sv. Janez Krstnik. A ime ji bodo verjetno dali posvojitelji,« je poudarila.

Otrok je pri nas, je v redu

Dojenčica je zdaj v Domu za otroke Zagreb na Nazorjevi.

»Otrok je dobro, pregledali so jo in vse je v redu. Deklico so ponoči pripeljali k nam, pred jutrom. Pripeljal jo je Hrvaški zavod za socialno delo,« je povedala Dragana Miletić iz doma na Nazorjevi.

Na vprašanje, kaj sledi, je pojasnila, da bo zavod zdaj opravil vse postopke.

»Oni bodo vse preverili, glede na to, da gre za otroka neznanega porekla, se bodo začeli ustrezni postopki. Najbolje bo, da čim prej zaživi v rejniški družini. Do takrat pa bomo zanjo poskrbeli mi. Kadarkoli je treba, lahko vsakemu otroku zagotovimo varnost doma in vse, kar potrebuje,« je dodala Miletićeva.

Imeli so pravo vojsko pomočnikov

Društvo Betlehem se je o vsem oglasilo tudi na facebooku.

»Sinoči je k nam v Okno življenja prišla dojenčica. Želimo se zahvaliti pogumni materi, ki je izbrala življenje za svojega otroka in ga pustila v varnih pogojih ter ni naredila najhujšega. Hvala našim redovnicam za hitro posredovanje po protokolu! Hvala čudovitim zdravstvenim delavcem iz reševalne službe. Naši mladi zdravnici Luciji z najlepšim nasmehom na svetu. Hvala našim modrim fantom, policistom z mehkimi srci, ki so bili ganjeni do solz! Hvala predanim zdravnikom v Klaićevi. Prava vojska pomočnikov. Naj kdo reče, da sistem ne deluje. In na koncu hvala dežurni socialni delavki Petri, ki je po burni noči skupaj z mano nežno predala dojenčico angelom, ki bdijo nad otroki v domu. Hvala tudi vam, dragi naši, ker prepoznavate naše delo in ljubezen, ki jo dajemo za dostojanstvo človeškega življenja. Vaši beboljubci iz Betlehema,« so zapisali iz društva Betlehem.

