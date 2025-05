V Zagrebu ponoči kot v filmu: da bi ukradli avto, so mu sledili in ga namerno zrinili s ceste (FOTO)

Prebivalce zagrebške četrti Novi Zagreb je v sredo zjutraj ob eni od cest pričakal grozljiv prizor – polomljeni količki, ki preprečujejo vožnjo na travnik, med njimi pa povsem razbita in zoglenela osebna avtomobila.

Kot so za portal 24sata povedali policisti, je avto znamke opel, v katerem so bile tri osebe, v torek nekaj minut čez 21. uro, vozil za avtomobilom znamke ford, v katerem je bila poleg voznika še sopotnica. Fordu naj bi sledili z namenom, da avto ukradejo in da 25-letnega voznika ter dve leti mlajšo sopotnico tudi poškodujejo. Ko je ford zapeljal na ravni del ceste, je avto, ki ga je zasledoval, pospešil in ga dohitel ter zapeljal tik obenj.

Voznik je nekajkrat sunkovito zavil in trčil v forda, da bi ga zrinil s ceste, kar mu je tudi uspelo. Oba avtomobila je odneslo s ceste na travnik, kjer sta od silovitega trka zagorela. Gasilci so bili o požaru vozil obveščeni nekaj minut po 22. uri, policisti, ki so na prizorišče prišlo po tem, ko so svoje opravili gasilci, pa so dejali, da sta bila oba avtomobila brez registrskih tablic, eden pa je bil ukraden. Ranjen menda ni bil nihče, prav tako jih na prizorišču ni pričakal ne storilci niti oškodovanec.

Za portal 24sata je spregovoril tudi očividec grozljivega dogajanja, ki je dejal, da so bile v avtomobilu znamke opel tri osebe, nobeni ni videl obraza, saj so jih po njegovih besedah skrivali s kapucami. »Nenavadno so se obnašali, vklapljali so luči pa jih takoj za tem spet izklopili, zelo pogosto so se premaknili na drugo parkirno mesto, pa na tretjega in tako dalje. Takoj sem začutil, da se dogaja nekaj čudnega, nato je vozni nenadoma pohodil plin do tal in ’odleteli’ so s parkirišča, da se je dobesedno pokadilo za njimi in nisem videl, kam so se odpeljali,« je povedal očividec, ki ni želel biti imenovan.

Avtomobila sta jutro dočakala na travniku. FOTO: Željko Lukunič/pixsell