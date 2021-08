V Zadru našli truplo v morju

Ponoči so poklicali policijo v Zadru, da je pri svetilniku pretep v morju. Policija je tam našla dve osebi, izvedela pa je tudi, da je bila v njej udeležena še tretja oseba. Začela se je iskalna akcija na kopnem in morju, v jutranjih urah pa so v morju našli truplo moškega.



Policija je sporočila, da je očitno umrl nasilne smrti, zato so dve osebi privedli na policijsko postajo. Zaenkrat naj bi bilo znano le to, da so vse tri osebe iz notranjosti Hrvaške in da naj bi bil vzrok za pretep alkohol.

Komentarji: