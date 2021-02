V Vodicah umoril štiri, na koncu stopil iz avta in sodil še sebi

Šibeniška policija je na današnji novinarski konferenci objavila podrobnosti kriminalistične preiskave po sobotnem streljanju na območju Vodic in Šibenika v Dalmaciji, v katerem so bili ubiti štirje ljudje.



Policija je danes potrdila, da je 57-letni Branko Koloper v soboto dopoldne v šibeniški poslovni coni s kalašnikovko kitajske izdelave umoril 42-letnega podjetnika Tonija Šparado, 62-letno stečajno upraviteljico Radojko Danek in njenega 63-letnega soproga Marija Danka. Šlo naj bi za poslovno srečanje, ki se je končalo s trojnim umorom.



Koloper se je nato z avtomobilom umorjenega 63-letnika odpeljal na parkirišče pred trgovino v Vodicah, kjer je umoril še lastnika trgovine 47-letnega Tedija Slamića, ki je bil v svojem mercedesu. Nato se je odpravil približno dva kilometra stran, kjer je na stranski makadamski cesti izstopil iz avtomobila in naredil samomor z istim orožjem, s katerim je ubil četverico, je danes povedal načelnik šibeniško-kninske policijske uprave Ivica Kostanić. Poudaril je, da je imel Koloper več kosov neprijavljenega orožja in da niso našli njegovega poslovilnega pisma.



Motiv za zločin je bil poslovni odnos med storilcem in umorjenimi osebami, ki je bil povezan s stečajem pekovskega podjetja morilca in zneskom denarja, ki naj bi ga dobili po stečajni prodaji njegovih nepremičnin.

Končal v stečaju

Koloper je bil lastnik uspešnega pekovskega podjetja Matkol, ki pa se je znašlo v finančnih težavah po podpisu pogodbe o redni oskrbi s pekovskimi izdelki Slamićeve trgovske verige Djelo. Slamić ni Koloperju redno plačeval pekovskih izdelkov, zato so dolg poskusili rešiti s kompenzacijo. Vendar se je izkazalo, da je bila moka, s katero naj bi poplačali dolg, dražja od pekovskih izdelkov, zaradi česar je Matkol končal v stečaju.



Stečajni postopek je vodila Dankova, ki je premoženje Matkola prodajala na javnih dražbah. Eden od kupcev nepremičnin Matkola je bil tudi Šparada, ki se je kot direktor podjetja za zbiranje odpadkov Sabirač zanimal za nakup skladiščnega prostora, pri katerem se je zgodil trojni umor. Koloper je menil, da bi morale njegove nepremičnine doseči višjo ceno, kot je bila izklicna.



Šef policije v Šibeniku Kostanić je danes dejal, da nameravajo kriminalisti še podrobneje proučiti dokumentacijo s trgovskega sodišča v Šibeniku o stečajnem postopku Matkola, da bi lahko v celoti pojasnili motiv za štirikratni umor. Kostanić je prav tako spomnil, da je bil Koloper registrirani lovec, a so mu leta 2009 lovsko orožje odvzeli zaradi nasilja nad soprogo. Po petletni rehabilitaciji ga je dobil nazaj. Leta 2018 mu je policija znova zasegla lovsko orožje, ker je grozil sosedom. Koloperja so takrat ovadili sodniku za prekrške zaradi neustreznega hranjenja orožja, a postopek do sobote ni bil končan.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: