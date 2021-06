V verižnem trčenju umrlo 9 deklet

4

do 17 let so bile stare deklice.

Minulo soboto popoldan je prebivalce ameriške zvezne države Alabama pretresla grozljiva vest, da je v verižnem trčenju 15 avtomobilov na regionalni cesti Interstate 65 v mestecu Camp Hill, v okrožju Butler, umrlo devet otrok in odrasel voznik.Osem deklet, starih od štiri do 17 let, je umrlo v malem avtobusu doma za dekleta Tallapoosa County Girls Ranch, kjer so nastanjeni otroci in mladostniki iz socialno ogroženih družin ali s hudo negativno izkušnjo. V osebnem avtomobilu pa sta umrla 29-letni oče in njegova devetmesečna hči. Nesreča se je zgodila po tem, ko je območje zajela tropska nevihta Claudette in je začelo silovito deževati.Očividci pravijo, da se je v trenutku stemnilo, vozniki niso videli niti meter pred avtomobilom, hkrati je voda poplavila cesto.se je z možem in šestmesečno hčerko vračala s kratkega dopusta na Floridi v Atlanto: »Že pol ure je močno deževalo, na cesti je bilo veliko vode, ko sem začutila močan udarec od zadaj in silovit pok. V trenutku smo se z avtomobilom znašli sredi travnika. Sprožila sta se airbaga, mož pa je zavpil, da moramo čim prej iz avtomobila.«Z zadnjega sedeža je pograbila svojo hčerkico in vsi trije so zbežali iz avtomobila ter tekli po razmočenem travniku.»Slišala sem glasove, kričanje in pokanje. Ko sem se obrnila, so avtomobili že goreli. Mož je stekel k drugemu avtomobilu in pomagal iz njega izvleči žensko in otroke!«Na prizorišču sta vladali panika in zmeda. Neki okrvavljeni moški brez srajce je tekal naokoli in rotil, naj nekdo pokliče reševalce. »Je tu kdo zdravnik?« je vpil. V manjšem avtobusu dekliškega zavoda, kjer so umrla vsa dekleta, je preživel le voznik.