V verižnem trčenju šest mrtvih

V verižnem trčenju na zaledeneli avtocesti I-35 pri Fort Worthu blizu Dallasa v Teksasu je v četrtek zgodaj zjutraj umrlo šest ljudi, 65 so jih prepeljali v bolnišnice, med njimi so tri osebe v kritičnem stanju. V nesrečo je bilo vpletenih več kot 130 vozil.



Policiji se z vzrokom ne bo treba preveč ubadati, saj je več kot očitni krivec vreme. Precejšen del ZDA je v četrtek zajel polarni vrtinec, ki je potisnil hladen zrak iz Kanade proti jugu in v države, kjer je to povsem nenavaden pojav, prinesel sneg, leden dež, nizke temperature in poledenele ceste.



Po nesreči pri Fort Worthu so bili veliki tovornjaki, osebni avtomobili in kombiji razmetani na vse strani in drug čez drugega, številni ljudje pa so bili ujeti v razbitinah in so jih reševali več ur.



Podobno je pri Austinu prav tako v Teksasu prišlo do verižnega trčenja več kot 20 vozil, pri čemer je poškodovanih pet oseb.

Najmanj 30 prometnih nesreč so zaradi snega in ledu našteli v Tennesseeju, letališče v Memphisu pa se je borilo z zamudami zaradi poledenele steze.



V Indiani so zaprli šole in državne urade, v Kentuckyju pa razglasili izredne razmere.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: