V Veliki Gorici umrli brata in sovoznikov sinček

Včeraj popoldne se je pri Veliki Gorici zgodila huda prometna nesreča, v kateri so življenje izgubile tri osebe. Osebni avtomobil ford je okoli 17. ure dobesedno zletel s ceste in se prevrnil na streho. Policija je potrdila, da so v nesreči umrle tri osebe, portal Index pa je neuradno izvedel, da je med mrtvimi tudi otrok.

Policijska preiskava, ki bi morala razkriti vzrok te tragedije, še poteka. Jutarnji list medtem neuradno poroča, da sta v nesreči umrla brata in sovoznikov sin. Policisti sumijo, da se je nesreča zgodila zaradi spolzke ceste in razmeram na cesti neprilagojene hitrosti.

»Trupa so bila zunaj«

»Nisva takoj vedela, kaj se dogaja. Šli smo na cesto in moški je zavpil: 'Ljudje, pokličite rešilca.' Nato smo v daljavi zagledali razbitega belega forda,« je za Jutarnji povedala domačinka.

»Vrata avtomobila so bila n stežaj odprta, trupla pa zunaj, okoli njih pa nekaj predmetov, ki so izpadli. Zelo grozljiv prizor, čeprav smo bili kakšnih 50 metrov stran. Ni trajalo dolgo, da so reševalno vozilo, policija in gasilci prispeli v Ogulinec. Kasneje smo videli, da jim je težko zaradi prizorov, ki so jim bili priče od blizu. Uboge družine treh umrlih. Sploh si ne morem predstavljati, kaj preživljajo,« je dodala.