V ugrabitev Maddy vpletena še ljubica prvoosumljenega

Nemška policija je menda skoraj v popolnosti razrešila primer izginotja Madeleine McCann. Po pisanju britanskih medijev je policija »zelo prepričana«, da je za izginotje triletne deklice kriv Christian Brueckner.



Oče nekdanje Bruecknerjeve partnerice Nicole Fehlinger Dieter Fehlinger je po pogovoru s policisti dejal: »Povedali so mi, da so razrešili 90 odstotkov primera in pri podajanju sporočila so bili zelo suvereni,« je povedal Fehlinger, piše Daily Mail.



Fehlinger, nekdanji voznik reševalnega vozila, je Bruecknerja spoznal leta 2007, torej istega leta, ko je Madeleine izginila na počitnicah v portugalskem počitniškem letovišču Praia da Luz. Domnevni pedofil se mu je menda pohvalil, da lahko v svojem kombiju »skrije drogo in celo otroke«.



Dieter Fehlinger vseskozi zatrjuje, da njegova hčerka Nicole ni povezana z izginotjem Maddy, čeprav nekateri menijo, da ravno ona morda skriva ključno podrobnosti skrivnostnega izginotja, ki že 13 let preganja starše male deklice.



Nicole in Christian sta bila leta 2007 v partnerski zvezi. Na portugalski televiziji so ju obtožili, da sta v mestu Algarve vlomila v eno od hiš na podoben način, kot je bilo vlomljeno v apartma v Praia de Luz, od koder je deklica leta 2007 izginila. Nicole ima na grbi še eno en vlom v neko družinsko hišo na Portugalskem.



Nobeden od njiju do zdaj ni bil obsojen za zločin.



Nicole, mati treh otrok, se nahaja na Bavarskem in ne želi komentirati sporočil, da je vpletena v ugrabitev niti, da je bila v odnosu z Bruecknerjem. V preteklosti je trdila, da ga je slabo poznala, čeprav sodni dokumenti s Portugalske pravijo, da je bila z Bruecknerjev v rednem telefonskem stiku in da sta le nekaj mesecev po ugrabitvi britanske deklice uživala na romantičnem oddihu v Lizboni.