V Turčiji zaradi ponarejenega alkohola umrlo vsaj 124 ljudi! Tako ga prepoznate, da se ne zgodi tudi vam

Ponarejen alkohol je lahko smrtonosen, zato je ključnega pomena, da ga takoj prepoznate in zavržete. Po podatkih CBS je namreč v Turčiji letos zaradi zastrupitve s ponarejenimi pijačami umrlo že najmanj 124 ljudi.

Tragedija spominja na lanskoletni primer v Laosu, kjer so turisti umrli po zaužitju brezplačnih pijač, ki naj bi vsebovale metanol. Daniel Ufland, strokovnjak iz podjetja The Whisky Masters, opozarja, da obstaja sedem ključnih znakov, po katerih lahko prepoznate ponarejen alkohol.

Ker se začetni simptomi zastrupitve z metanolom pogosto zamenjajo z običajno opitostjo, so ti nasveti lahko življenjskega pomena.

1. Embalaža

Ponarejene pijače so pogosto pakirane kot znane blagovne znamke, a pri natančnejšem pregledu je mogoče opaziti razlike. Strokovnjaki opozarjajo, da imajo takšne steklenice pogosto slabo natisnjene nalepke, napake pri črkovanju ali nizkokakovostno embalažo.

Prav tako bodite pozorni na nepoškodovan pečat – če je pretrgan ali spremenjen, pijače ne zaužijte. Za dodatno preverjanje lahko uporabite aplikacije za skeniranje črtnih kod.

2. Vonj

Pristen alkohol ima značilen vonj, medtem ko ponarejen alkohol pogosto oddaja močan kemični vonj. Strokovnjaki ga primerjajo z vonjem odstranjevalca laka za nohte ali barvnega razredčila. Če ima pijača sumljiv vonj, je najbolje, da je ne pijete.

3. Nenavadno penjenje

Če se pijača nenavadno peni ali se v njej pojavljajo mehurčki, čeprav se običajno ne bi, je to lahko znak ponarejenega alkohola. To je lahko posledica slabih proizvodnih metod ali dodatkov nevarnih snovi.

4. Cena

Ponarejen alkohol se pogosto prodaja po bistveno nižjih cenah od običajnih alkoholnih pijač. Če je cena neverjetno nizka ali če vam nekdo ponuja brezplačne pijače, bodite previdni. Ufland opozarja, da so v Laosu turisti umrli prav po zaužitju brezplačnih pijač v barih.

Zaužitje ponarejenega alkohola lahko povzroči hude glavobole, slabost, bruhanje ... FOTO: Thiago Santos Getty Images/istockphoto

5. Videz in tekstura

Ponarejen alkohol ima lahko nenavadno barvo, usedline ali celo ločene plasti tekočine. Prav tako je lahko tekstura bolj sirupasta ali mastna. Če opazite kaj takega, pijačo zavrzite.

6. Prodajalec

Alkohol kupujte le pri zaupanja vrednih prodajalcih, kot so registrirane trgovine, bari in restavracije. Ponarejen alkohol se pogosto prodaja na tržnicah, pri uličnih prodajalcih ali celo od vrat do vrat.

7. Test z ognjem

Čeprav ta metoda ni zanesljiva za odkrivanje metanola, lahko pomagate prepoznati sumljiv alkohol. Če v žličko nalijete malo pijače in jo prižgete, bo pravi alkohol gorel s skoraj nevidnim modrim plamenom, medtem ko ponarejene pijače, ki vsebujejo butanol ali propanol, gorijo z močno oranžno barvo.

Strokovnjaki pa opozarjajo, da ta test ne more zagotovo potrditi prisotnosti metanola.

Alkohol kupujte le pri zaupanja vrednih prodajalcih, kot so registrirane trgovine, bari in restavracije. FOTO: Daniel Cole Reuters

Posebna previdnost pri pitju v tujini

Daniel Ufland svetuje, da bodite pri pitju v tujini še posebej previdni. Vedno opazujte, kako vam točijo pijačo, ne sprejemajte odprtih steklenic in se izogibajte brezplačnim pijačam neznancev. Kupujte le v zaupanja vrednih lokalih in ostanite pozorni.

Zaužitje ponarejenega alkohola lahko povzroči hude glavobole, slabost, bruhanje, zamegljen vid, zmedenost in celo izgubo zavesti. Če vi ali nekdo v vaši bližini po pitju alkohola občuti katerega od teh simptomov, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.