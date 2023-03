V trčenju vlakov umrlo več kot 30 ljudi (FOTO)

V trčenju potniškega in tovornega vlaka blizu mesta Larisa na severu Grčije je pozno v torek umrlo najmanj 32 ljudi, več kot 80 jih je po podatkih pristojnih oblasti utrpelo poškodbe. Zakaj sta vlaka trčila, zaenkrat še ni znano, grški mediji pa nesrečo označujejo za najhujšo železniško v državi doslej.

Vlaka sta trčila malo pred polnočjo, ko je potniški vlak s približno 350 potniki potoval iz Aten proti Solunu, tovorniški pa v nasprotni smeri. Po trčenju se je več vagonov iztirilo, vsaj eden od njih naj bi bil popolnoma zverižen, medtem ko so druge zajeli plameni.

Nesreča v Grčiji. FOTO: Alexandros Avramidis/Reuters

150 gasilcev in 40 reševalnih vozil

Na prizorišče so napotili približno 150 gasilcev in 40 reševalnih vozil. Pri odstranjevanju razbitin in obračanju prevrnjenih vagonov sodelujejo tudi žerjavi.

Reševalne službe so sporočile, da so najmanj 32 ljudi našli mrtvih, izmed 85 poškodovanih jih je trenutno 53 v bolnišnici. Nadaljujejo se prizadevanja za rešitev tistih, ki ostajajo ujeti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»V svojem življenju nisem še nikoli videl česa takega. Tragično je. Še po petih urah smo našli nova trupla,« je po poročanju AFP dejal eden od reševalcev. Večino potnikov so sicer že uspeli spraviti na varno.