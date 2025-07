V tragični prometni nesreči na Pagu umrl 19-letnik: Za seboj si pustil le tišino

Mladostno življenje, polno načrtov, sanj in prijateljev, se je končalo v hipu. Pietro Adobati, 19-letnik iz Italije, je v ponedeljek zvečer izgubil življenje v hudi prometni nesreči v kraju Jakišnica na otoku Pag. O tragičnem dogodku poroča Corriere Bergamo, povzema pa ga tudi Jutarnji list.

Po podatkih policije je Pietro zvečer vozil štirikolesnik, vendar se ni držal sredine svojega voznega pasu. V nekem trenutku je iz še neznanega razloga izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal na nasprotni pas in trčil v avtomobil z nemško registracijo. Udarec je bil usoden – Pietro je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Pretresena družina takoj odpotovala na Pag

Tragična novica je v trenutku pretresla Pietrove najbližje – starša Carmelo in Germana ter brata Ivana in sestro Liso. Takoj po obvestilu, ki ga je posredoval Pietrov prijatelj, so se odpravili na otok, kjer se je življenje njihovega sina za vedno ustavilo.

Ob slovesu od mladega Pietra je ganljive besede zapisal don Matteo Cella, nekdanji kaplan iz Nembra:

»Odhitel si. Prehitro, bi rekli mnogi. Za seboj si pustil tišino, brez besed. S tabo se je lažje dihalo, bil si stalno prisoten v oratoriju, zgledoval si se po starejših bratih in starših, ki so tukaj steber skupnosti. Nisi iskal pozornosti, vedno si bil obkrožen s prijatelji. Nisi si želel odra, ampak prijateljstvo. Vedel si, kako biti prisoten. Vedno si bil tukaj – zdaj pa te nenadoma ni več.«

Pred njim je bilo še vse življenje

Pietro je pred kratkim zaključil šolanje na gimnaziji v Alzanu Lombardu, kjer je obiskoval smer uporabnih znanosti. Bil je družaben, aktiven in priljubljen – tudi kot nogometaš v oratorijskem klubu A.S.D. David.

V začetku avgusta je s prijatelji načrtoval novo potovanje v San Benedetto del Tronto. Življenje pa je imelo drugačne načrte.