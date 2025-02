V tragediji nedaleč od slovenske meje življenje izgubila 19-letni fant in 18-letno dekle

V kraju Mrzljaki pri naselju Draganići se je v noči na sredo pripetila huda nesreča, v kateri sta uganili dve mladi življenji. Draganići so od slovenske meje oddaljeni dobrih 30 kilometrov, nihče od udeležencev, gre za dekle in fanta, stara 18 in 19 let, menda ni bil slovenski državljan, ampak sta živela v okoliških naseljih.

Nesreča se je pripetila 25 minut čez polnoč, razlog pa je bila po podatkih policistov neprilagojena hitrost. Zaradi nje je 19-letni voznik izgubil nadzor na vozilom znamke BMW in zapeljal v jarek, ki lokalno cesto ločuje od travnika, je poročal portal KA.

Avto, ki ga je 19-letnik kupil nedavno, se je nato prevrnil na streho in z zadnjim delom udaril ob kamniti most, ki vodi od ceste do tamkajšnje stanovanjske hiše. »V prometni nesreči sta umrla voznik in 18-letna sopotnica. Z ogledom kraja nesreče smo ugotovili, da nihče od njiju ni uporabljal varnostnega pasu,« so dejali policisti.