V Teksasu za poplave krivijo Donalda Trumpa (FOTO)

Število smrtnih žrtev poplav, ki so minuli petek prizadele osrednji del Teksasa, narašča in uradno znaša 109. Kar 94 ljudi, vključno z 28 otroki, je umrlo v okrožju Kerr, skozi katero teče reka Guadalupe. Med njimi je 27 deklic in njihovih skrbnikov, ki so bivali v poletnem taboru Camp Mystic. Samo v najbolj prizadetem okrožju Kerr pa še vedno pogrešajo 161 oseb, je v torek na novinarski konferenci povedal guverner Teksasa Greg Abbot.

Iskanje ljudi, ki so jih odnesle narasle vode, se nadaljuje, vremenoslovci pa svarijo pred novimi poplavami, saj na območju, kjer so tla nasičena z vodo, še vedno dežuje. To ovira tudi iskanje in reševanje, pri katerem sodelujejo helikopterji, čolni, psi in okrog 1750 ljudi. Pričakujejo, da bo število žrtev še naraslo, saj več ljudi še pogrešajo, med drugimi deset udeleženk tabora.

Pogrešajo še deset udeleženk poletnega tabora Camp Mystic. FOTO: Marco Bello/Reuters

Reka Guadalupe je naplavila otroški čeveljček. FOTO: Jim Vondruska Getty Images Via Afp

Bela hiša je medtem zavrnila ugibanja, da je vladno odpuščanje znotraj nacionalne vremenske agencije (NWS) vplivalo na učinkovitost sistema opozarjanja oziroma da je imelo kakršen koli vpliv na odzivanje v nesreči. »Kriviti predsednika Donalda Trumpa za te poplave je izprijena laž, ki v času nacionalnega žalovanja ničemur ne koristi,« je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Zagotovila je, da je NSW v zvezi s poplavami izdala pravočasna in natančna opozorila.

Številne družine niso bivale v registriranih hotelih, ampak so samostojno kampirale ob rečnih bregovih, je dejal guverner in napovedal, da bosta predsednik ZDA Donald Trump in prva dama Melania Trump prizadeta območja obiskala v petek.

Močno deževje je povzročilo poplave ob reki Guadalupe v osrednjem Teksasu. FOTO: Jim Vondruska Getty Images Via Afp

Ekipa za iskanje in reševanje pripravlja čoln za spust po reki Guadalupe. FOTO: Jim Vondruska Getty Images Via Afp

Tudi strokovnjaki poudarjajo, da so bila svarila poslana pravočasno, po mnenju nekaterih pa je bila težava pri širjenju teh sporočil. Da sistem opozarjanja v tej regiji, kjer so poplave pogoste, ni zadosten, menijo tudi nekateri prebivalci in predlagajo vzpostavitev opozarjanja s sirenami. Oblasti so priznale, da bi tovrsten sistem pri poplavah lahko rešil več življenj, in ga želijo vzpostaviti do naslednjega poletja.