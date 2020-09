V strmoglavljenju pri Malem Zvorniku umrla dva pilota (VIDEO)

V Srbiji je danes strmoglavili vojaški mig 21, umrla pa sta oba pilota. Vzrok nesreče, v kateri je bil huje poškodovan tudi lastnik (zaradi hudih opeklin je bil odpeljan v bolnišnico, njegovo stanje pa je stabilno) hiše, na dvorišče katere je padlo letalo, še ni znan. Preiskava okoliščin nesreče že poteka, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.Kraj nesreče, ki se je zgodila malo po 9. uri na območju vasi Brasina pri Malem Zvorniku, so obiskali srbski minister za obrambo, načelnik generalštaba srbske vojske generalin poveljnik srbskega vojaškega letalstva generalmajorOb tem so iz srbske vojske sporočili, da je bilo letalo pred vzletom pregledano v skladu z vsemi postopki in je dobilo zeleno luč za vzlet.Mig 21 je bil star več desetletij. Enajst različic teh letal je bilo del jugoslovanske in srbske vojske vse od leta 1963. Zadnja pošiljka migov 21 je prispela v tedanjo Jugoslavijo leta 1983. Ta letala imajo v Srbiji sicer za urjenje, medtem ko ima Srbija tudi eskadriljo modernejših migov 29.