V strmoglavljenju helikopterja umrl milijarder

V helikopterski nesreči je umrl francoski milijarder in član spodnjega doma francoskega parlamenta Olivier Dassault. Helikopter je strmoglavil blizu Deauvillea na severu Francije, v nesreči pa je umrl tudi pilot, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na Twitterju se je 69-letnemu Dassaultu poklonil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je zapisal, da je Olivier Dassault ljubil Francijo. Industrialec, lokalni poslanec, rezervni poveljnik v letalstvu; v svojem življenju ni nikoli prenehal služiti naši državi, je zapisal Macron, ki je njegovo smrt označil za veliko izgubo.



»Mislim na njegovo družino in ljubljene, ki morajo čutiti strašno bolečino,« pa je dejal predsednik narodne skupščine Richard Ferrand. Dassaultu so se poklonili tudi številni kolegi iz politične desnice.



Olivier Dassault je bil sin industrialca Sergea Dassaulta in vnuk Marcela Dassaulta, ki je bil letalski inženir in znani izumitelj, ki je izumil propeler, ki so ga uporabljala francoska letala med prvo svetovno vojno, in je ustvaril eno največjih družinskih imetij v Franciji.



Revija Forbes je nazadnje ocenila, da je bil Olivier Dassault leta 2020 361. najbogatejša oseba na svetu, njegovo bogastvo pa je bilo ocenjeno na približno pet milijard evrov.

