V strelskem pohodu v nakupovalnem središču štirje mrtvi (FOTO)

Ameriko je znova pretresel strelski pohod, tokrat v zvezni državi Indiana. V nakupovalno središče v mestu Greenwood je v nedeljo okrog 18. ure vstopil oborožen moški, čigar identiteta včeraj še ni bila znana, se odpravil do predela z restavracijami in začel streljati.

Ubil je štiri ljudi, še dva sta bila ranjena, med slednjimi 12-letna deklica, ki so jo v bolnišnico odpeljali starši in si bo po besedah načelnika lokalne policije Jima Isona povsem opomogla, tudi drugi ranjeni je menda že zunaj smrtne nevarnosti. Napadalca je nato s pištolo smrtno ranil 22-letnik, ki se je znašel na prizorišču. »Ta mladenič je nocoj rešil veliko življenj. V imenu mesta Greenwood sem mu iskreno hvaležen, da je reagiral hitro in prisebno,« je dejal župan mesta Mark Meyers.

Pogumnega civilista je pohvalil tudi Ison: »Naši policisti se urijo tudi za primere strelskih pohodov, tudi v nakupovalnih središčih so se že urili, a poudariti moram, da je pravi junak današnjega dne občan, ki je imel povsem zakonito pri sebi orožje in je napadalca ustavil, preden bi povzročil še hujšo tragedijo.«

»Z mamo sva bili v eni od trgovin, ko sva slišali, da je štirikrat počilo. Sprva sva mislili, da se je pokvaril vrtiljak v bližini, nato pa je počilo še šestkrat in vsi okoli naju so se pognali v beg,« je za CNN povedala Olivia Harding, ki pravi, da bo najverjetneje moralo miniti precej časa, preden bo spet prestopila prag nakupovalnega središča. Kaj je bil razlog za strelski pohod, so policisti včeraj še ugotavljali.

V ZDA so samo letos obravnavali že 350 strelskih pohodov.