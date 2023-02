V streljanju na univerzi najmanj trije mrtvi, strelec še na begu (FOTO)

V strelskem napadu na univerzi ameriške zvezne države Michigan so v ponedeljek zvečer umrli najmanj trije ljudje, še pet je bilo ranjenih, je sporočila lokalna policija. Napad se je zgodil v univerzitetnem kampusu v mestu East Lansing, strelca pa policija še vedno išče.

Strelec, ki ga je policija opisala kot temnopoltega moškega nižje postave, je znotraj enega od poslopij univerze začel streljati nekaj po 20. uri po lokalnem času, je povedal namestnik vodje policije v univerzitetnem kampusu Chris Rozman. Zatem se je peš odpravil še v bližnjo stavbo in tudi tam izstrelil več strelov.

Na terenu več sto policistov

Policija je v izjavi na Twitterju potrdila tri smrtne žrtve, še pet ljudi so prepeljali v bolnišnico. Nekateri izmed ranjenih so po besedah Rozmana v življenjski nevarnosti.

»Trenutno si več sto policistov in drugih predstavnikov varnostnih sil v kampusu prizadeva zagotoviti varnost in identificirati ter prijeti osumljenca,« je še dejal Rozman. Dotlej vse študente in osebje pozivajo, naj ostanejo na varnem, poročajo tuje tiskovne agencije.

Univerzo v Michiganu glede na podatke na uradni spletni strani obiskuje več kot 50.000 študentov. Celoten kampus se razteza na več kot 21 kvadratnih kilometrih.