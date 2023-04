V streljanju na Portugalskem štiri smrtne žrtve

V mestu Setubal na Portugalskem so bili v streljanju ubiti štirje ljudje, vključno z domnevnim napadalcem, ki naj bi po streljanju storil samomor. Policijski viri so povedali, da je prišlo do streljanja v mestu Setubal, ki se nahaja približno 45 kilometrov južno od portugalske prestolnice Lizbone, več podrobnosti pa niso navedli.

Portugalska izpostava televizije CNN je poročala, da je bila policija ob 8. uri po lokalnem času obveščena o streljanju v eni od revnejših sosesk v Setubalu. Napadalec naj bi ubil tri ljudi, nato pa ob prihodu policistov storil samomor.

Nato sodil še sebi

Po navedbah lokalnih medijev so vse žrtve moškega spola, stare med 40 in 60 let. Šlo naj bi za obračun po sporu glede nezakonitih vrtov in gojenja golobov. Po prvih ugotovitvah je eden od moških, star okoli 40 let, s šibrovko ustrelil druge tri in nato sodil še sebi, poročanje portugalske tiskovne agencije Lusa povzema nemška dpa.