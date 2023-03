V strašni nesreči umrl zvezdnik (22) balkanskega šova

Srbski mediji danes poročajo o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila pri Dobanovački cesti in v kateri je umrl zvezdnik šova Zvezde Granda, pevec Nemanja Vuković.

Pevec je bil najprej udeležen v trčenju treh osebnih vozil: golfa, škode in renaulta. Po trčenju je pevec stopil iz vozila in se, ko so ga vprašali, ali je dobro, pognal v beg. Med tekom po cesti je pripeljal avtobus in nesrečnika povozil. Umrl je na kraju dogodka.