V stanovanju našli trupli Jelke in Aleksandre, zdaj znano, zakaj je zagorelo (FOTO)

Hrvaški mediji poročajo, da je preiskava požara stanovanja v Osijeku, v katerem so našli dve trupli, zaključena. V soseski Krapinsko naselje je v četrtek okoli 16. ure zagorelo v stanovanju, in ko so gasilci požar pogasili, so našli trupli mame Jelke in hčerke Aleksandre.

»Preiskovalna skupina Osiješko-baranjske policijske uprave je v sodelovanju z inšpektorjem za protipožarno zaščito opravila ogled kraja dogodka, kjer je bilo ugotovljeno, da je požar povzročil odprti ogenj sveče, pri čemer je v celoti zgorelo več prostorov s pohištvom,« so kasneje sporočili z osiješko-baranjske policije.

Trupli, najdeni v stanovanju, so prepeljali v Klinični bolnišnični center Osijek, kjer bo opravljena obdukcija.

Nastala materialna škoda še ni znana.