V stanovanju našli mrtvo žensko in njene štiri otroke

V kraju Meaux vzhodno od Pariza je policija v ponedeljek zvečer našla pet trupel. Glede na poročanje francoskih medijev gre za žensko in njene štiri otroke. Policija je zaradi suma umora v bližnjem Sevranu aretirala moškega.

Lokalni tožilec je potrdil, da so našli pet trupel in da so odprli preiskavo zaradi naklepnega umora.

Mediji so pred tem poročali, da so bili ubiti ženska in njeni štirje otroci, stari od devet mesecev do deset let. Trupla so odkrili, potem ko so se javili zaskrbljeni svojci.

Pridržali osumljenca

Policija je osumljenca aretirala davi v bližnjem mestu Sevran. Pred tem je sporočila, da išče 33-letnega moškega.

Moški se je od leta 2017 zdravil zaradi depresije in psihotičnih motenj, je pojasnil tožilec. Leta 2019 so ga že pridržali, ker je zabodel svojo partnerko v ramo, ko je bila noseča, in se skušal ubiti. Ženska takrat ni želela vložiti ovadbe, moški pa se je ponovno začel zdraviti.

Policija je morala v ponedeljek vlomiti v stanovanje skozi okno, da je prišla do trupel. Ženska in hčerki sta bili večkrat zabodeni, mlajša fanta pa sta bila najverjetneje zadušena. Sosedje so policiji pojasnili, da so slišali jok v stanovanju na božični večer.

Francijo je v zadnjem času pretreslo več primerov infanticidov oz. umorov otrok. Konec novembra se je 41-letnik predal policiji in priznal, da je v kraju Alfortville ubil svoje tri hčerke, stare od štiri do 11 let. V oktobru pa je policist v kraju Vemars ubil svoje tri hčerke, nato pa še sebe.