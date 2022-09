V stanovanju blizu prestolnice našli ubito žensko, čez usta in nos je imela prevezo

V stanovanju na Ulici Živka Petrovića v Zemunu so našli telo 27-letnice. Imela je težje poškodbe glave, preko ust in nosu pa je imela preveze. Hitro so poklicali reševalce, a ji ti niso več mogli pomagati. Policisti so ugotovili, da je bila žrtev nasilja šest let starejšega moža.

Sosedi so dejali, da je v stanovanju živela z možem in otroki. V trenutku, ko je na kraj zločina prišla policija, je bila v stanovanju samo ona. Ko je čez nekaj časa prišel domov še on, pa so ga aretirali in odvedli v pridržanje za 48 ur.