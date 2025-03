V stanovanjskem bloku izbruhnil požar, dva so zaman oživljali

Požar v stanovanjskem bloku v zahodnonemškem mestu Leverkusen je terjal dve življenji, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Gasilci lokalne gasilske brigade so pokojna na kraju samem oživljali, a sta kasneje umrla zaradi poškodb. V požaru so se poškodovali trije stanovalci, ki se zaradi opeklin zdravijo v bolnišnici, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ob prihodu gasilcev je gorelo celotno tretje nadstropje in podstrešje stanovanjskega bloka, hodnik pa je polnil gosti dim, so še sporočili z lokalne gasilske brigade.

Več ljudi je bilo ujetih v stanovanjih. Eden se je rešil sam, pet so s pomočjo rotacijske lestve rešili gasilci, poroča dpa.