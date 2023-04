V stampedu množice umrlo najmanj 85 ljudi, med mrtvimi tudi ženske in otroci (VIDEO)

Več kot 80 ljudi je danes umrlo, več sto pa je bilo ranjenih, potem ko je v gneči na dobrodelni prireditvi v Jemnu prišlo do enega najhujših stampedov v zadnjem desetletju, so sporočili predstavniki lokalnih hutijevskih oblasti v tej najrevnejši državi na Arabskem polotoku, ki jo od leta 2014 pretresa državljanska vojna.

Do tragedije v Jemnu je prišlo pred ramazanskim bajramom, ki ga muslimani po vsem svetu praznujejo s pojedino ob koncu postnega meseca, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Več sto ljudi se je zbralo pred šolo v glavnem mestu Sana, da bi prejeli denarno pomoč v višini približno deset evrov.

Ni imel dovoljenja za pogovor z mediji

V stampedu v okrožju Bab al Jemen v prestolnici je umrlo "najmanj 85 ljudi, več kot 322 je bilo ranjenih", je povedal lokalni uradnik. »Med mrtvimi so bile tudi ženske in otroci,« je povedal za AFP pod pogojem anonimnosti, saj ni imel dovoljenja za pogovor z mediji. Drugi zdravstveni uradnik je nato potrdil število žrtev.

Po besedah vodje vrhovnega revolucionarnega odbora hutijevcev je bil stampedo posledica "prenatrpanosti" v ozki ulici, ki vodi do zadnjega vhoda v šolo.

Preiskava je v teku

Odgovorne za razdeljevanje pomoči so že pridržali, preiskava je v teku, so po navedbah britanskega BBC sporočile oblasti. Hutijevski uporniki imajo sicer oblast v jemenski prestolnici, odkar so leta 2015 iz Sane pregnali vladne sile.

Jemen že vse od leta 2014 pretresa vojna, v kateri se uporniški hutijevci, ki jih podpira Iran, borijo proti mednarodno priznani vladi, ki jo podpira vojaška koalicija pod vodstvom Savdske Arabije. V nasilju je bilo ubitih več sto tisoč ljudi, milijoni pa so se znašli na robu lakote.

V zadnjem letu se napetosti nekoliko umirjajo, dodatno pa je ta proces okrepilo nedavno zbliževanje Savdske Arabije in Irana.