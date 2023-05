V Srbiji nov škandal, aretirali 14-letnico, ki je z orožjem grozila učencem

Novosadska policija je danes pridržala 14-letno dekle zaradi suma ogrožanja varnosti, povzročanja panike in nezakonitega posedovanja orožja. Najstnica naj bi grozila učencem v razredu in na družbenih omrežjih izkazovala podporo strelcu na beograjski osnovni šoli Vladislav Ribnikar, ki je v začetku maja ubil deset ljudi.

Policija je v sobi mladoletnice našla naboj neznanega kalibra.

Proti 14-letnici so vložili kazensko ovadbo, sodnik višjega sodišča v Novem Sadu pa je zanjo po zaslišanju odredil do 30 dni pripora.

Prav danes je zaradi poškodb umrla deklica, ena od sedmih ranjenih v napadu, ki ga je izvedel 13-letni učenec na osnovni šoli v Beogradu. Ta je v strelskem pohodu ubil še osem učencev in varnostnika.

V predel hrbta

Na osnovni šoli 2. oktober v Zrenjaninu je v ponedeljek dopoldne 13-letna učenka zabodla leto starejšo šolarko. Incident se je zgodil na stranišču. Poškodovano deklico so prepeljali v Urgentni center Zrenjanin. Kot so sporočili iz te zdravstvene ustanove, gre za lažje telesne poškodbe v predelu vratu. Pred tem so poročali, da je bila deklica napadena z nožem, kot so pozneje poročali nekateri beograjski mediji, pa naj bi šlo za kompas, poroča Mondo.

O primeru je bila obveščena tudi Policijska uprava v Zrenjaninu, policijsko delo pa še poteka. Po oskrbi se je poškodovanka pogovorila s psihiatrom, nato pa je bila v spremstvu staršev odpuščena domov.