V srajci in pižami odšla na sprehod in zmrznila

Potem ko so jo v ponedeljek prijavili kot pogrešano, so 29-letno Leah Bellitto iz zvezne države New York v torek zjutraj našli mrtvo. Njeno truplo je v vodi našel prostovoljec, ki se je pridružil vsesplošnemu iskanju. Policija je sporočila, da trenutno ne sumijo na nasilno smrt in da ni nevarnosti za širšo družbo. Preiskava je še v teku.

Leah so nazadnje videli v soboto, ko je okoli 21. ure zapustila svoje stanovanje v Amherstu, okoli 16 kilometrov od središča Buffala, poroča New York Post.

Krajane so k iskanju spodbujali plakati s podatki o izginuli. Foto: Facebook

Čeprav je temperatura v nekem trenutku padla na –3 stopinje Celzija, se je Leah na sprehod odpravila le v črni srajci z dolgimi rokavi in spodnjem delu pižame, nosila je moder nahrbtnik s cvetličnim vzorcem.

Nazadnje naj bi jo videli na poti v zasnežen gozd. Družina je izginotje prijavila v ponedeljek in takoj je stekla iskalna akcija. Med preiskavo so v bližini potoka v smeri, kamor naj bi odšla, našli odtise bosih nog in rok. Ne policija, ne njeni starši, niti prijatelji ne vedo, zakaj je odšla v gozd slabo oblečena in kaj je tam počela, ko so bile temperature pod lediščem.

Soseda, ki živi blizu kraja, kjer so našli njeno truplo, je odkritje označila za zelo žalostno. »Bilo je tako hladno. Ne vem, kaj se je zgodilo. Mogoče je bila dezorientirana. Šla je na sprehod in zmrznila,« meni Trisha Tower.

–3 stopinje Celzija je bilo zunaj.

Alesha Conte, prostovoljka, ki je pomagala pri iskanju, je dejala, da je smrt Leah Bellitto prizadela vse v skupnosti. »Vsi potrebujejo pomoč,« je dodala Contejeva.

»Vsi na akademiji Nardin smo globoko užaloščeni ob nenadni smrti naše alumne Leah Bellitto,« je dejala predsednica akademije Rebecca Reeder in dodala, da celotna skupnost Nardin moli za njeno družino, prijatelje in ljubljene. Ena od nekdanjih učiteljic jo je opisala kot izjemno motivirano in zagnano mlado žensko.