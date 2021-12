V spodleteli operaciji proti upornikom umrlo 13 civilistov

Indijske varnostne sile so v zvezni državi Nagaland v soboto ubile 13 civilistov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V spodleteli operaciji proti upornikom so varnostne sile najprej streljale na tovornjak z rudarji, kasneje pa še na množico, ki se je zbrala na protestu proti napadu, je danes sporočila lokalna policija.

Incident se je zgodil v oddaljenem okrožju Mon, ki meji na Mjanmar. Varnostne sile so prejele obveščevalne podatke o načrtovanem gibanju upornikov in pripravile zasedo. Iz nje so streljale na tovornjak, v katerem so bili po njihovih domnevah pripadniki lokalne militantne skupine, a dejansko so se v vozilu nahajali rudarji iz bližnjega premogovnika. V streljanju jih je šest umrlo.

Po incidentu so se zbrali jezni domačini, ki so zažgali dve vojaški vozili in napadli vojake. Policisti so nato streljali na množico. Ubitih je bilo še sedem civilistov, je poročala indijska televizijska postaja NDTV. V spopadu je življenje izgubil tudi en vojak.

Indijski notranji minister Amit Shah je danes izrazil sožalje družinam umrlih. Dejal je, da so državni organi ustanovili posebno preiskovalno skupino, ki bo temeljito preiskala incident in zagotovila pravico svojcem umrlih, poroča dpa.

Vojska je v izjavi zapisala, da vzrok za nesrečno izgubo življenj preiskujejo na najvišji ravni in bodo v skladu z zakonom ustrezno ukrepali. Dodali so, da incident in njegove posledice globoko obžalujejo.

Nagaland in druge zvezne države na severovzhodu Indije, ki jih s preostalo državo povezuje ozek kopenski koridor, so že desetletja priče nemirov med etničnimi in separatističnimi skupinami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V regiji živi več deset plemenskih skupin in majhnih gverilskih vojsk, ki zahtevajo večjo avtonomijo ali odcepitev od Indije. Z leti je uporništvo upadlo, saj so številne skupine z New Delhijem sklenile dogovore za več pooblastil.