V Splitu so imeli kaj videti: ženski sta se stepli sredi ulice, blondinka opazovala

Mimoidoči so le nemo opazovali prizor, ki jih je sredi belega dne sredi Splita povsem šokiral: mladenki sta obračunali s pestmi, se nekaj minut neusmiljeno vlekli za lase in tepli.Presenečen Splitčan je prizor zagledal slučajno in ga posnel. Video si lahko ogledate tukaj »Bil sem v parkiranem avtomobilu in nenadoma zagledal dekleti, kako se tepeta na tleh. Blizu je stalo tretje dekle, očitno prijateljica, in ju gledalo ter se obnašalo, kot da je to najbolj normalna stvar na svetu,« je za portal 24sata.hr povedal bralec, ki je prizor tudi posnel.Dekleti sta se po nekaj minutah nehali mlatiti, si navrgli nekaj psovk, nato pa odšli vsaka na svojo stran. Prizor, ko so imeli kaj videti, saj sta obema krili zlezli do pasu, je videlo več ljudi, a se ni nihče ustavil in ju poskušal razdvojiti, je še povedal bralec.Policija v Splitu je sporočila, da niso dobili nobene prijave o omenjenem dogodku.