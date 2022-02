V snežnem plazu umrli štirje ljudje

Na avstrijskem Tirolskem so v snežnem plazu danes umrli štirje ljudje, eno osebo še pogrešajo, so za avstrijsko tiskovno agencijo APA povedali v centru za nujno pomoč in reševanje te zvezne dežele. Identiteta in narodnost žrtev za zdaj nista znani.

Plaz se je sprožil v bližini kraja Spiss ob meji s Švico, kjer je v minulih dneh zapadlo veliko snega. Na kraj dogodka sta priletela dva švicarska helikopterja, avstrijski helikopter nujne medicinske pomoči in policijski helikopter.

Reševalne službe so popoldne pod plazom iskale morebitne druge žrtve, je povedal tiskovni predstavnik policije.

Plaz tudi v Söldnu

Še en snežni plaz se je danes sprožil v priljubljenem tirolskem smučarskem središču v Söldnu. Plaz je zasul pet smučarjev, ki pa so jih uspeli rešiti.

Na Tirolskem se je danes sprožilo nenavadno veliko število snežnih plazov, ob tem navaja APA. Do popoldne so jih v centru za nujno pomoč zabeležili trinajst, v večini primerov pa niso zahtevali življenj.