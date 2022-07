V Sloveniji ujeli iskanega črnogorskega kriminalca

Slovenski policisti so po pisanju črnogorskih medijev ujeli znanega kriminalca Predraga Vukadinovića, ki je med drugim osumljen sodelovanja pri umoru Saše Klikovca, 18. julija leta 2020 v Zeti.

Vukadonovića je črnogorska policija iskala zaradi sumov poveuav z organizirano kriminalno združbo in z njo povezanih kaznivih dejanj. Ko je sporočila policija, je v kriminalni združbi skrbel za logistiko za druge člane ter jim med in po tem, ko so zagrešili kazniva dejanja iskal in zagotavljal lokacije, kjer so se lahko skrivali. Posedoval naj bi tudi ponarejene dokumente.

Poleg črnogorske in slovenske policije so bile v akcijo vključene tudi članice združenja ENFAST (European Network of Targeted Search Teams).